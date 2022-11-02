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Петржела заявил, что Соболев в «Зените» может стать вторым Дзюбой

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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил возможность нападающего «Спартака» Александра Соболева перейти в санкт-петербургский клуб.
Петржела заявил, что Соболев в «Зените» может стать вторым Дзюбой
  • РИА Новости

«Соболев может усилить «Зенит». Если он перейдёт в «Зенит», это будет отличный трансфер. Он станет вторым Дзюбой в таком случае», — цитирует Петржелу Sport24.

В нынешнем сезоне 25-летний Соболев забил девять мячей и отдал шесть результативных передач в 18 матчах за красно-белых во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

«Спартак» с 32 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Лидирует в чемпионате «Зенит» с 39 очками.

Ранее Соболев с иронией ответил на вопрос о своей манере игры в сезоне-2022/23.

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