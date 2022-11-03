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Джиоев заменит дисквалифицированного Гогниева в трёх ближайших матчах «Химок»

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В «Химках» рассказали, кто будет руководить подмосковной командой вместо дисквалифицированного главного тренера Спартака Гогниева в ближайших матчах чемпионата России по футболу.
Джиоев заменит дисквалифицированного Гогниева в трёх ближайших матчах «Химок»
  • Тренер «Химок» Георгий Джиоев
  • © Пресс-служба ФК «Химки»

Георгий Джиоев будет руководить командой в трёх ближайших матчах РПЛ, сообщает пресс‑служба клуба.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал Гогниева на три матча и оштрафовал на 200 тыс. рублей.

Напомним, что «Динамо» разгромило «Химки» со счётом 6:1 в матче 15-го тура Российской премьер-лиги.

Главный арбитр игры Ян Бобровский после первого тайма показал Гогниеву сначала жёлтую, а затем и красную карточку за крики в сторону уходящего в подтрибунное помещение судьи.

Ранее Геннадий Орлов посоветовал Спартаку Гогниеву брать пример со Станислава Черчесова.

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