Джиоев заменит дисквалифицированного Гогниева в трёх ближайших матчах «Химок»
- Тренер «Химок» Георгий Джиоев
- © Пресс-служба ФК «Химки»
Георгий Джиоев будет руководить командой в трёх ближайших матчах РПЛ, сообщает пресс‑служба клуба.
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал Гогниева на три матча и оштрафовал на 200 тыс. рублей.
Напомним, что «Динамо» разгромило «Химки» со счётом 6:1 в матче 15-го тура Российской премьер-лиги.
Главный арбитр игры Ян Бобровский после первого тайма показал Гогниеву сначала жёлтую, а затем и красную карточку за крики в сторону уходящего в подтрибунное помещение судьи.
Ранее Геннадий Орлов посоветовал Спартаку Гогниеву брать пример со Станислава Черчесова.