Джиоев заменит дисквалифицированного Гогниева в трёх ближайших матчах «Химок»

В «Химках» рассказали, кто будет руководить подмосковной командой вместо дисквалифицированного главного тренера Спартака Гогниева в ближайших матчах чемпионата России по футболу.

Георгий Джиоев будет руководить командой в трёх ближайших матчах РПЛ, сообщает пресс‑служба клуба.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал Гогниева на три матча и оштрафовал на 200 тыс. рублей.

Напомним, что «Динамо» разгромило «Химки» со счётом 6:1 в матче 15-го тура Российской премьер-лиги.

Главный арбитр игры Ян Бобровский после первого тайма показал Гогниеву сначала жёлтую, а затем и красную карточку за крики в сторону уходящего в подтрибунное помещение судьи.

Ранее Геннадий Орлов посоветовал Спартаку Гогниеву брать пример со Станислава Черчесова.