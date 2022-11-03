Гогниев заявил, что конфликт с Глушаковым разрешён

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев перед заседанием контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) заявил, что конфликт с полузащитником подмосковного клуба Денисом Глушаковым разрешён.

«Глушаков? Все вопросы решены», — приводит слова Гогниева «Матч ТВ».

Также тренер заявил, что готов встретиться и поговорить с комментатором Сергеем Дурасовым.

«Готов пообщаться с Дурасовым. Почему нет? Наш с Сергеем разговор был не на камеру, такие вещи не должны вообще всплывать», — сказал он.

Напомним, что после свистка на перерыв в матче 15‑го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо» (1:6) Гогниев получил красную карточку и, уходя в подтрибунное помещение, в грубой форме высказал претензии Дурасову за вопросы перед встречей. В этой же игре тренер заменил Глушакова на 35‑й минуте, сопроводив его уход с поля грубыми словами.

После 15 туров РПЛ «Химки» набрали девять очков и занимают 15‑е место в турнирной таблице.

Ранее Гогниев заявил, что будет присутствовать лично на заседании КДК РФС.