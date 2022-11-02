Кобелев: «Локомотив» — разочарование первого круга РПЛ

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев назвал команду, которая больше всего его разочаровала в первом круге Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Разочарование первого круга РПЛ — «Локомотив». Там собраны достаточно классные футболисты, которые не показали вообще ничего», — цитирует Кобелева «Чемпионат».

По его словам, в неудачных результатах железнодорожников нужно разбираться руководителям клуба.

После 15 туров РПЛ «Факел» набрал 12 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. «Локомотив» (12) расположился на 14-й строчке. «Химки» (девять) находятся на 15-й позиции. «Торпедо» (шесть) остаётся на дне таблицы. Лидирует в чемпионате России «Зенит» (39).

Ранее бывший вратарь санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал положение «Локомотива» в турнирной таблице РПЛ.