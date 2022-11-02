Малафеев: не думаю, что «Локомотив» вылетит, но были примеры «Динамо» и «Рубина»

Бывший вратарь санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал положение московского «Локомотива» в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Я думаю, меня, как и многих, удивляет позиция «Локомотива»… Я не думаю, что они вылетят, но у нас уже были примеры с московским «Динамо» или с «Рубином»», — цитирует Малафеева «Чемпионат».

После 15 туров РПЛ «Факел» набрал 12 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. «Локомотив» (12) расположился на 14-й строчке. «Химки» (девять) находятся на 15-й позиции. «Торпедо» (шесть) остаётся на дне таблицы. Лидирует в чемпионате России «Зенит» (39).

Ранее бывший нападающий «Спартака» Александр Прудников прокомментировал итоги первого круга чемпионата России.