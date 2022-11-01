Прудников считает, что «Локомотив» находится не на своём месте по итогам первого круга РПЛ
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«Локомотив» неприятно удивил: 14‑я строчка — не его место. С такими игроками, с таким составом, с таким бюджетом он должен быть на другом, на своём месте», — цитирует Прудникова «Матч ТВ».
После 15 туров РПЛ «Факел» набрал 12 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. «Локомотив» (12) расположился на 14-й строчке. «Химки» (девять) находятся на 15-й позиции. «Торпедо» (шесть) остаётся на дне таблицы. Лидирует в чемпионате России «Зенит» (39).
Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об итогах первого круга чемпионата России.