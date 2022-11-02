Салихова объяснила, почему Ваноли ушёл из «Спартака»

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, почему экс главный тренер команды Паоло Ваноли покинул клуб.

«Он ушёл по причинам, не связанным с футболом. Семья за него очень боялась. Мы поздравляем друг друга с праздниками, и я с уважением отношусь к тому, что он сделал для «Спартака», — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».

Напомним, что итальянский специалист возглавил команду в декабре 2021 года, а в июне 2022-го покинул её. Под его руководством «Спартак» выиграл Кубок России, победив в финале «Динамо».

Ранее Паоло Ваноли выразил благодарность экс-владельцу «Спартака» Леониду Федуну.