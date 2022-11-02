Салихова объяснила, почему Ваноли ушёл из «Спартака»
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«Он ушёл по причинам, не связанным с футболом. Семья за него очень боялась. Мы поздравляем друг друга с праздниками, и я с уважением отношусь к тому, что он сделал для «Спартака», — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».
Напомним, что итальянский специалист возглавил команду в декабре 2021 года, а в июне 2022-го покинул её. Под его руководством «Спартак» выиграл Кубок России, победив в финале «Динамо».
Ранее Паоло Ваноли выразил благодарность экс-владельцу «Спартака» Леониду Федуну.