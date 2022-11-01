Узнать больше

Кавазашвили: «Локо» даёт повод многим думать, что может повторить судьбу «Спартака» в 1976 году

Короткая ссылка
Бывший игрок сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о выступлении московского «Локомотива» в первой половине сезона Российской премьер-лиги.

«Каждый человек может думать как ему вздумается и навязывается. Сейчас «Локомотив» даёт повод многим думать, что может повторить судьбу «Спартака» в 1976 году», — цитирует Кавазашвили «Чемпионат».

Напомним, что в этот год красно-белые заняли 15-е место в турнирной таблице чемпионата СССР по футболу и вылетели из высшего дивизиона. Для «Спартака» это стало единственным понижением в классе за всю историю клуба.

После 15 туров РПЛ «Факел» набрал 12 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. «Локомотив» (12) расположился на 14-й строчке. «Химки» (девять) находятся на 15-й позиции. «Торпедо» (шесть) остаётся на дне таблицы. Лидирует в чемпионате России «Зенит» (39).

Ранее тренер сборной России по футболу Юрий Никифоров заявил, что уровень РПЛ упал.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить