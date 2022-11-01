Кавазашвили: «Локо» даёт повод многим думать, что может повторить судьбу «Спартака» в 1976 году

Бывший игрок сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о выступлении московского «Локомотива» в первой половине сезона Российской премьер-лиги.

«Каждый человек может думать как ему вздумается и навязывается. Сейчас «Локомотив» даёт повод многим думать, что может повторить судьбу «Спартака» в 1976 году», — цитирует Кавазашвили «Чемпионат».

Напомним, что в этот год красно-белые заняли 15-е место в турнирной таблице чемпионата СССР по футболу и вылетели из высшего дивизиона. Для «Спартака» это стало единственным понижением в классе за всю историю клуба.

После 15 туров РПЛ «Факел» набрал 12 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. «Локомотив» (12) расположился на 14-й строчке. «Химки» (девять) находятся на 15-й позиции. «Торпедо» (шесть) остаётся на дне таблицы. Лидирует в чемпионате России «Зенит» (39).

Ранее тренер сборной России по футболу Юрий Никифоров заявил, что уровень РПЛ упал.