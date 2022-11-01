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Никифоров: остался при своём мнении — уровень РПЛ упал

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Тренер сборной России по футболу Юрий Никифоров считает, что уровень Российской премьер-лиги (РПЛ) упал.
Никифоров: остался при своём мнении — уровень РПЛ упал
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Я остался при своём мнении — уровень у нас упал. Всё-таки большинство команд, к сожалению, до нужного уровня не дотягивают», — цитирует Никифорова «РБ Спорт».

По его словам, важно, чтобы лидерам чемпионата России составляли конкуренцию оставшиеся команды.

После 15 туров РПЛ «Спартак» набрал 32 очка и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на семь очков.

Ранее бывший хавбек «Локомотива» Александр Самедов рассказал, кто его удивил больше всего после первой половины сезона чемпионата России.

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