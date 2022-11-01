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Самедов: в первом круге РПЛ больше всех удивил Комличенко

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Бывший хавбек «Локомотива» Александр Самедов рассказал, кто его удивил больше всего после первой половины сезона чемпионата России.
Самедов: в первом круге РПЛ больше всех удивил Комличенко
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Кто удивил в первом круге? Комличенко, потому что здорово смотрится в «Ростове». Он забивает, много играет на команду. КПД у него очень высокий, и на нём многое завязано в «Ростове», — цитирует Самедова «РБ Спорт».

Комличенко выступает за «Ростов» с июля 2022 года. В текущем сезоне 27-летний форвард провёл 17 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал семь результативных передач. Контракт футболиста с «Оренбургом» рассчитан до 2026 года.

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин остался доволен самоотдачей футболистов в матче с «Ахматом».

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