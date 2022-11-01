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Рамос: у меня великолепные взаимоотношения с Месси

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Защитник ПСЖ Серхио Рамос рассказал о взаимоотношениях с форвардом парижан Лионелем Месси.

«Любому игроку было бы интересно делить раздевалку с Месси. Мы все в ПСЖ хотим побеждать, сделать эту команду мощнее и помочь ей своим опытом. У меня великолепные взаимоотношения с Лео», — приводит слова Рамоса Mundo Deportivo.

Он также подчеркнул, что для важных побед парижскому клубу необходим сплочённый коллектив.

Напомним, что Рамос перешёл в ПСЖ летом 2021 года. Он покинул мадридский «Реал», за который выступал с 2005-го.

В нынешнем сезоне Рамос принял участие в 15 матчах команды во всех турнирах и забил один мяч.

Месси летом 2021 года перешёл в ПСЖ. В нынешнем сезоне забил 12 мячей и отдал 13 результативных передач в 17 матчах за ПСЖ во всех турнирах.

Ранее в Испании сообщали, что Месси игнорирует звонки из «Барселоны».

 

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