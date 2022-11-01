Агент: Сычевой уладил все вопросы с Марином

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого, рассказал, что между его клиентом и Джимми Марином нет разногласий.

«Между Сычевым и Марином никаких проблем нет. Всё хорошо. Драки после матча тоже не было. Всё уладили. В команде нормальная, рабочая атмосфера», — цитирует Талаева «РБ Спорт».

Напомним, что Марин забил после того, как его партнёр по команде, нападающий Владимир Сычевой, принял мяч спиной к воротам и ударом пяткой хотел отправить его в ворота. Мяч уже готов был закатиться за линию, но Марин добил его, оформив дубль.

После 15 туров РПЛ «Оренбург» набрал 22 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Факел» с 12 очками располагается на 13-й строчке.

Ранее спортивный директор «Оренбурга» заявил, что Сычевой шутил про украденный гол Марина.