Спортивный директор «Оренбурга» заявил, что Сычевой шутил про украденный гол Марина

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал слова нападающего команды Владимира Сычевого, который пообещал поговорить с одноклубником, полузащитником Джимми Марином, об украденном голе в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Факелом» (4:1).

«Конечно, Владимир шутил про Марина. Просто надо знать Сычевого и его юмор. Он сказал после игры мимоходом, кто‑то шутку понял, кто‑то — нет. Кто не понял, значит, есть с юмором проблемы», — приводит слова Андреева «Матч ТВ».

По мнению спортивного директора оренбургского клуба, Сычевой понимает, что Марин в ситуации с голом не мог сыграть по‑другому.

«Для всех, кто разбирается в футболе, этот момент абсолютно ясен. Я вижу, что многие пишут в интернете, смотрят повтор по 150 раз и сомневаются, нужно было там добивать или не надо было. Но сам эпизод длился доли секунды, за которые Джимми нужно было сориентироваться, видя, что сзади бежит соперник. Если бы в той ситуации никого не было рядом, Марин бы 100% оставил мяч, и Сычевой тоже это понимает», — сказал он.

Напомним, что Марин забил после того, как его партнёр по команде, нападающий Владимир Сычевой, принял мяч спиной к воротам и ударом пяткой хотел отправить его в ворота. Мяч уже готов был закатиться за линию, но Марин добил его, оформив дубль.

После 15 туров РПЛ «Оренбург» набрал 22 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Факел» с 12 очками располагается на 13-й строчке.

Ранее бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров заявил, что легионер «Оренбурга» должен «накрыть поляну» Сычевому.