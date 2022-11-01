Бышовец назвал команды, разочаровавшие его в первой части сезона РПЛ

Бывший главный тренер «Динамо» Анатолий Бышовец назвал команды, которые его разочаровали в первой половине сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Да, спад «Сочи» можно было ожидать, учитывая уход тренера и лидеров команды. Разочаровал «Локомотив». С теми условиями, возможностями и инфраструктурой, которые есть у клуба, стоило ожидать лучших результатов», — цитирует Бышовца «Чемпионат».

После 15 туров РПЛ «Сочи» набрал 21 очко и занимает девятое место в турнирной таблице. «Локомотив» (12) расположился на 14-й строчке. «Химки» (девять) находятся на 15-й позиции. «Торпедо» (шесть) остаётся на дне таблицы. Лидирует в чемпионате России «Зенит» (39).

Ранее Сёмин рассказал, что его разочаровало в первой части сезона РПЛ.