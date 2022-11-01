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В «Торино» ответили на вопрос о возможном выкупе Миранчука из «Аталанты»

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Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти прокомментировал возможный выкуп полузащитника Алексея Миранчука у «Аталанты» по окончании сезона в Серии А.
В «Торино» ответили на вопрос о возможном выкупе Миранчука из «Аталанты»
  • globallookpress.com
  • © IMAGO

«Мы никогда не комментируем слухи о рынке. У нас ещё много времени, чтобы подумать. Миранчук с нами как минимум до июня», — цитирует Ваньяти «Спорт-Экспресс».

26-летний футболист перешёл из «Локомотива» в «Аталанту» в сентябре 2020 года. Общая сумма трансфера достигала €14,5 млн.

В настоящее время россиянин арендован итальянским «Торино» до конца сезона с правом выкупа.

В нынешнем сезоне на счету российского полузащитника два забитых мяча и одна результативная передача в шести играх за туринцев. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее футбольный агент оценил перспективы Миранчука на переход в топ-клуб Серии А.

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