Узнать больше

Билялетдинов назвал команду, которая разочаровала его в первой части сезона РПЛ

Короткая ссылка
Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался об игре железнодорожников в первой части сезона-2022/23 Российской премьер-лиги.
Билялетдинов назвал команду, которая разочаровала его в первой части сезона РПЛ
  • Gettyimages.ru
  • © adamkaz

«Самым большим разочарованием в первой половине сезона стало место «Локомотива» в зоне стыков и на грани зоны вылета. Выправят ли ситуацию во второй половине сезона? Не знаю», — цитирует Билялетдинова «Чемпионат».

По его словам, железнодорожникам необходимо набирать как можно больше очков до зимней паузы.

После 15 туров РПЛ «Факел» набрал 12 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. «Локомотив» (12) расположился на 14-й строчке. «Химки» (девять) находятся на 15-й позиции. «Торпедо» (шесть) остаётся на дне таблицы. Лидирует в чемпионате России «Зенит» (39).

Ранее российский тренер Валерий Непомнящий оценил выступления «Локомотива» в нынешнем сезоне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить