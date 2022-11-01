Билялетдинов назвал команду, которая разочаровала его в первой части сезона РПЛ

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался об игре железнодорожников в первой части сезона-2022/23 Российской премьер-лиги.

«Самым большим разочарованием в первой половине сезона стало место «Локомотива» в зоне стыков и на грани зоны вылета. Выправят ли ситуацию во второй половине сезона? Не знаю», — цитирует Билялетдинова «Чемпионат».

По его словам, железнодорожникам необходимо набирать как можно больше очков до зимней паузы.

После 15 туров РПЛ «Факел» набрал 12 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. «Локомотив» (12) расположился на 14-й строчке. «Химки» (девять) находятся на 15-й позиции. «Торпедо» (шесть) остаётся на дне таблицы. Лидирует в чемпионате России «Зенит» (39).

Ранее российский тренер Валерий Непомнящий оценил выступления «Локомотива» в нынешнем сезоне.