Билялетдинов назвал команду, которая разочаровала его в первой части сезона РПЛ
- Gettyimages.ru
- © adamkaz
«Самым большим разочарованием в первой половине сезона стало место «Локомотива» в зоне стыков и на грани зоны вылета. Выправят ли ситуацию во второй половине сезона? Не знаю», — цитирует Билялетдинова «Чемпионат».
По его словам, железнодорожникам необходимо набирать как можно больше очков до зимней паузы.
После 15 туров РПЛ «Факел» набрал 12 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. «Локомотив» (12) расположился на 14-й строчке. «Химки» (девять) находятся на 15-й позиции. «Торпедо» (шесть) остаётся на дне таблицы. Лидирует в чемпионате России «Зенит» (39).
Ранее российский тренер Валерий Непомнящий оценил выступления «Локомотива» в нынешнем сезоне.