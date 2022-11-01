Непомнящий: «Локомотив» удивил, но не разочаровал в первой части сезона РПЛ

Российский тренер Валерий Непомнящий оценил выступления «Локомотива» в нынешнем сезоне.

«У меня нет разочарований после первой части чемпионата — с интересом смотрю РПЛ. «Локомотив» удивил, но не разочаровал. У них боеспособный состав: сейчас ситуация уже выправляется», — цитирует Непомнящего «Чемпионат».

После 15 туров РПЛ «Факел» набрал 12 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. «Локомотив» (12) расположился на 14-й строчке. «Химки» (девять) находятся на 15-й позиции. «Торпедо» (шесть) остаётся на дне таблицы. Лидирует в чемпионате России «Зенит» (39).

Ранее бывший нападающий «Спартака» Александр Прудников прокомментировал итоги первого круга чемпионата России.