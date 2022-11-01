Корнеев считает, что гол Ушакова в ворота «Локомотива» нужно было засчитывать

Бывший игрок сборной России Игорь Корнеев высказал мнение, что гол полузащитника ЦСКА Егора Ушакова в ворота «Локомотива» в 15‑м туре чемпионата России нужно было засчитывать.

«Позволю себе не согласиться с решением арбитра, по мне это просто движение тела, он не то чтобы поднял руку, он выпрыгивает чуть выше, и получается, что это его натуральное движение, которое идёт по физике, когда ты проталкиваешь грудью мяч, две руки используешь», — цитирует Корнеева «Матч ТВ».

По его мнению, забитый Ушаковым мяч является чистым голом, который стоило засчитать.

Встреча в Москве на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Полузащитник победителей Хесус Медина на 22-й минуте забил единственный мяч в матче. В компенсированное время с поля был удалён нападающий армейцев Егор Ушаков.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. «Локомотив» (12) — 14-й.

Ранее бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил эпизод столичного дерби с участием игрока армейцев Егора Ушакова и хавбека железнодорожников Дмитрия Баринова.