Булыкин: Ушаков высоко поднял руку — Баринов ударился, судья имел право отменить гол

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил эпизод столичного дерби с участием игрока армейцев Егора Ушакова и хавбека железнодорожников Дмитрия Баринова.

«Конечно, если бы Ушаков не поднимал руку так высоко, то был бы шикарный гол — в том числе не без ошибки вратаря. Он высоко поднял руку — Баринов ударился. Судья имел полное право отменить этот красивый гол ЦСКА», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

Встреча в Москве на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Полузащитник победителей Хесус Медина на 22-й минуте забил единственный мяч в матче. В компенсированное время с поля был удалён нападающий армейцев Егор Ушаков.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. «Локомотив» (12) — 14-й.

Ранее Федотов назвал трудовой победу ЦСКА над «Локомотивом» в матче РПЛ.