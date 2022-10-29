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Федотов назвал трудовой победу ЦСКА над «Локомотивом» в матче РПЛ

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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал результат столичного дерби в рамках 15-го тура чемпионата России по футболу с «Локомотивом».
Федотов назвал трудовой победу ЦСКА над «Локомотивом» в матче РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Рабочая и трудовая победа. Была серия ничейных результатов, мы доминировали в этих играх, но не могли развить преимущество. Накопилось статическое электричество, которое витало в команде, не позволяло показывать более открытый футбол, более раскрепощённый», — цитирует Федотова ТАСС.

При этом он подчеркнул, что ЦСКА необходимо показывать более уверенную игру для достижения успеха.

Встреча в Москве на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Полузащитник победителей Хесус Медина на 22-й минуте забил единственный мяч в матче. В компенсированное время с поля был удалён нападающий армейцев Егор Ушаков.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. «Локомотив» (12 очков) — 14-й.

Ранее сообщалось, что Ушаков за четыре минуты получил две жёлтые карточки в матче с «Локомотивом».



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