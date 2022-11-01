Кроос заявил, что завершит карьеру в «Реале»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос заявил, что не собирается покидать испанский клуб.

«Я завершу карьеру в составе «Реала». Вопрос только один: когда именно это случится? Но я не собираюсь играть за какой-либо другой клуб», — приводит слова Крооса Marca.

Напомним, что немецкий футболист выступает за королевский клуб с 2014 года. В составе команды он четыре раза выиграл Лигу чемпионов и трижды — чемпионат Испании. Игрок провёл за «Реал» в Примере 249 матчей, в которых забил 19 мячей.

Ранее Кроос получил первую красную карточку в карьере.