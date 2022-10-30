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Кроос получил первую красную карточку в карьере

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Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос заработал две жёлтые карточки в матче 12-го тура чемпионата Испании по футболу с «Жироной».
Кроос получил первую красную карточку в карьере
  • Gettyimages.ru

Удаление стало для 32-летнего полузащитника первым в профессиональной карьере. На счету Крооса 84 жёлтые карточки в клубной карьере и семь в составе сборной Германии.

Игра на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счётом 1:1.

В составе хозяев мяч забил Винисиус Жуниор на 70-й минуте матча. У гостей автором единственного точного удара стал Кристиан Стуани (80-я).

«Реал» с 32 очками занимает первое место в турнирной таблице Примеры. «Жирона» с 10 очками располагается на 16-й строчке.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о целях клуба в зимнее трансферное окно.

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