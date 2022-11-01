В Red Bull собирают материалы по заминке на пит-стопе во время Гран-при Мексики

Глава Red Bull Кристиан Хорнер рассказал, что в команде собирают материалы по заминке на пит-стопе во время Гран-при Мексики.

«Если бы не заминки с пит-стопом, Перес опередил бы Хэмилтона. Нам нужно выяснить, что стало причиной проблемы. Наверное, действительно заклинило гайку и её не могли до конца открутить. Но Серхио отлично отыграл время, которое потерял на пит-стопе, — приводит слова Хорнера Racingnews365.

По словам главы Red Bull, у Переса был хороший темп, но этого оказалось недостаточно, чтобы опередить Хэмилтона.

«К сожалению, Перес отставал от Хэмилтона на 0,03 секунды и был вне зоны действия DRS, когда хотел воспользоваться этой опцией», — сказал он.

Напомним, что Перес занял третье место на Гран-при Мексики. Победу в гонке одержал его напарник по команде Макс Ферстаппен.

Ранее сообщалось, что нидерландский гонщик Red Bull Макс Ферстаппен вошёл в список 500 богатейших людей страны.