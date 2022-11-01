Ферстаппен вошёл в список 500 богатейших людей Нидерландов

Нидерландский гонщик Red Bull Макс Ферстаппен вошёл в список 500 богатейших людей страны.

Как сообщает racingnews365, 25-летний нидерландец занимает последнее место в списке с состоянием €120 млн.

По информации источника, помимо зарплаты в €30 млн гонщик также получает доходы от спонсорских сделок с Jumbo, CarNext, Viaplay и многими другими компаниями.

Отмечается, что Ферстаппен стал самым молодым нидерландцем в списке.

На первых строчках в списке богатейших людей Нидерландов располагаются семья Бренникмайер, контролирующая сеть магазинов одежды C&A (€24 млрд), и Шарлен де Карвальо-Хайнекен, наследница пивовара Фредди Хайнекена (более €13 млрд).

Напомним, что Ферстаппен является двукратным чемпионом «Формулы-1».

Ранее сообщалось, что Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики.