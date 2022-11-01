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Аллегри: неспособность «Ювентуса» быть наравне с лучшими командами Европы удручает

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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о ситуации в туринском клубе.
Аллегри: неспособность «Ювентуса» быть наравне с лучшими командами Европы удручает
  • AP
  • © Armando Franca

«Наша неспособность быть наравне с лучшими командами Европы удручает, но сейчас необходимо сосредоточиться на предстоящих встречах: сначала ПСЖ, затем матчи Серии А. Сейчас молодые игроки крайне важны, потому что они дают команде энергию и свежесть», — приводит слова Аллегри пресс-служба УЕФА.

После 12 туров Серии А «Ювентус» набрал 22 очка и идёт на седьмой позиции в турнирной таблице.

25 октября «Ювентус» в гостях потерпел поражение от «Бенфики» (3:4) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов и лишился шансов на выход в плей-офф турнира.

Ранее в Италии сообщили, что Аллегри является самым высокооплачиваемым тренером Серии А.

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