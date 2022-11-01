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В Италии сообщили, что Аллегри является самым высокооплачиваемым тренером Серии А

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Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри является самым высокооплачиваемым тренером итальянской Серии А.
В Италии сообщили, что Аллегри является самым высокооплачиваемым тренером Серии А
  • AP
  • © Armando Franca

Как сообщает журналист Танкреди Палмери, Аллегри получает €9 млн в год.

Второе место в списке самых высокооплачиваемых тренеров Серии А занимает наставник «Ромы» Жозе Моуринью (€7 млн в год).

На третьей строчке располагается главный тренер «Интера» Симоне Индзаги (€4 млн в год), на четвёртой — Стефано Пиоли из «Милана» (€3,5 млн в год).

После 12 туров Серии А «Ювентус» набрал 22 очка и идёт на седьмой позиции в турнирной таблице. Также туринский клуб досрочно лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что болельщики «Ювентуса» требуют отставки Аллегри после невыхода в плей-офф Лиги чемпионов.

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