В Италии сообщили, что Аллегри является самым высокооплачиваемым тренером Серии А

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри является самым высокооплачиваемым тренером итальянской Серии А.

Как сообщает журналист Танкреди Палмери, Аллегри получает €9 млн в год.

Второе место в списке самых высокооплачиваемых тренеров Серии А занимает наставник «Ромы» Жозе Моуринью (€7 млн в год).

На третьей строчке располагается главный тренер «Интера» Симоне Индзаги (€4 млн в год), на четвёртой — Стефано Пиоли из «Милана» (€3,5 млн в год).

После 12 туров Серии А «Ювентус» набрал 22 очка и идёт на седьмой позиции в турнирной таблице. Также туринский клуб досрочно лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что болельщики «Ювентуса» требуют отставки Аллегри после невыхода в плей-офф Лиги чемпионов.