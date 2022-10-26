Болельщики «Ювентуса» требуют отставки Аллегри после невыхода в плей-офф ЛЧ
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Фанаты команды вывели в тренды хэштег #AllegriOut, сообщает Corriere dello Sport.
Напомним, что «Ювентус» в гостях потерпел поражение от «Бенфики» (3:4) в матче пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов и лишился шансов выйти в плей-офф турнира.
Таким образом, туринцы впервые за девять лет не сыграют в плей-офф Лиги чемпионов.
Ранее «Ювентус» впервые в истории пропустил три мяча за первый тайм в матче Лиги чемпионов.