Болельщики «Ювентуса» требуют отставки Аллегри после невыхода в плей-офф ЛЧ

Болельщики «Ювентуса» призывают клуб уволить Массимилиано Аллегри с поста главного тренера.

Фанаты команды вывели в тренды хэштег #AllegriOut, сообщает Corriere dello Sport.

Напомним, что «Ювентус» в гостях потерпел поражение от «Бенфики» (3:4) в матче пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов и лишился шансов выйти в плей-офф турнира.

Таким образом, туринцы впервые за девять лет не сыграют в плей-офф Лиги чемпионов.

Ранее «Ювентус» впервые в истории пропустил три мяча за первый тайм в матче Лиги чемпионов.