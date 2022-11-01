«СЭ»: «Динамо» рассматривает возможность возвращения Моро нынешней зимой

Полузащитник Никола Моро может в ближайшее время вернуться в московский футбольный клуб «Динамо».

Столичный клуб планирует обсудить с коллегами из «Болоньи» вопрос о возвращении Моро нынешней зимой, сообщает «Спорт-Экспресс».

Полузащитник не попал в расширенный список сборной Хорватии для участия в чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Моро на правах аренды в августе перешёл в «Болонью». В сезоне-2022/23 24-летний хавбек провёл за бело-голубых шесть матчей и отличился двумя голевыми передачами.

Ранее Андрей Кобелев заявил, что «Динамо» нужно было раньше продать Моро.