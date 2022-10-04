Кобелев: «Динамо» нужно было раньше продать Моро, Шиманьски и Бальбуэну

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев оценил выступление бело-голубых в чемпионате России сезона-2022/23.

«Терять основных игроков в преддверии и начале чемпионата — это огромная проблема. Это недоработка спортивной команды «Динамо». Если бы была возможность продать Моро, Шиманьски, Бальбуэну раньше, то это нужно было делать. Весеннюю часть прошлого сезона «Динамо» провалило в том числе из-за неопределённости иностранцев», — цитирует Кобелева Sport24.

По его мнению, у «Динамо» сейчас есть две проблемы — непростая ситуация для нового тренера и отсутствие лидера в команде.

«Динамо» (16) располагается на восьмой строчке в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Зенит» (29).

Ранее главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович высказался о поражении в матче 11-го тура чемпионата России по футболу с грозненским «Ахматом».











