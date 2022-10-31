Любушкин пропустит матч «Баффало» c «Детройтом» из-за травмы

Защитник «Баффало Сейбрз» Илья Любушкин не сможет помочь своей команде в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Детройт Ред Уингз».

28-летний российский хоккеист был выведен из состава из-за травмы нижней части тела, сообщает журналист Джордон Лабарбер.

Любушкин получил повреждение в матче с «Эдмонтоном» (4:2).

Воспитанник столичной хоккейной школы «Созвездие» в сезоне-2022/23 в шести матчах отметился одной результативной передачей.

Защитник летом на правах свободного агента подписал двухлетний контракт с «Баффало». До этого он выступал в «Аризона Койотис» и «Торонто Мэйпл Лифс».

Ранее Любушкин признался, что практически адаптировался к требованиям в «Баффало».