Узнать больше

Любушкин признался, что практически адаптировался к требованиям в «Баффало»

Короткая ссылка
Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Баффало Сейбрз» Илья Любушкин рассказал о процессе адаптации в Северной Америке.
Любушкин признался, что практически адаптировался к требованиям в «Баффало»
  • AP

«Думаю, я себя комфортно ощущаю в «Баффало», понял систему, потому что всё равно, когда меняешь клуб, система другая и надо адаптироваться под неё. Мне кажется, я приблизился к финальной стадии этой адаптации», — цитирует Любушкина ТАСС.

Он признался, то в «Сейбрз» нет большого давления на команду из-за результатов.

«Атмосфера вокруг канадских команд всегда отличается такой требовательностью со стороны медиа. Так-то в Баффало любят хоккей, много болельщиков, и город сам небольшой», — сказал Любушкин.

Любушкин в сезоне-2022/23 в пяти матчах отдал голевую передачу. 28-летний защитник летом на правах свободного агента подписал двухлетний контракт с «Баффало». До этого он выступал в «Аризона Койотис» и «Торонто Мэйпл Лифс».

Ранее нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Кайл Палмьери высказался об игре российского голкипера Ильи Сорокина в регулярном чемпионате НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить