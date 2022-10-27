Любушкин признался, что практически адаптировался к требованиям в «Баффало»

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Баффало Сейбрз» Илья Любушкин рассказал о процессе адаптации в Северной Америке.

«Думаю, я себя комфортно ощущаю в «Баффало», понял систему, потому что всё равно, когда меняешь клуб, система другая и надо адаптироваться под неё. Мне кажется, я приблизился к финальной стадии этой адаптации», — цитирует Любушкина ТАСС.

Он признался, то в «Сейбрз» нет большого давления на команду из-за результатов.

«Атмосфера вокруг канадских команд всегда отличается такой требовательностью со стороны медиа. Так-то в Баффало любят хоккей, много болельщиков, и город сам небольшой», — сказал Любушкин.

Любушкин в сезоне-2022/23 в пяти матчах отдал голевую передачу. 28-летний защитник летом на правах свободного агента подписал двухлетний контракт с «Баффало». До этого он выступал в «Аризона Койотис» и «Торонто Мэйпл Лифс».

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