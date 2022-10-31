Федерация бокса России создала турнир за титул чемпиона Содружества

В Федерации бокса России сообщили о создании турнира за титул чемпиона Содружества.

«Необходимость появления нового титула RBF Intercontinental была продиктована изменениями в политической конъюнктуре профессионального бокса. Спортсменам из России понадобился свой международный титул», — сообщает пресс-служба федерации.

Подчёркивается, что боксёрское сообщество бывших союзных республик единогласно поддержало создание такого титула.

«Тем самым предполагается, что титульные поединки RBF Intercontinental будут проходить не только в России, но и в странах — участницах содружества», — говорится в пресс-релизе.

Предполагается, что титульные поединки будут состоять из десяти раундов и пройдут по правилам профессионального бокса. Планируется в 2022 году разыграть пояса в четырёх весовых категориях.

Международная ассоциация бокса (IBA) в октябре допустила к соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии. Боксёры будут выступать на международных турнирах под флагами своих стран.

Ранее украинский боксёр Василий Ломаченко заявил, что готов к любым вызовам и титульным поединкам.