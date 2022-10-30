Узнать больше

Ломаченко после победы над Ортисом заявил, что готов к любому вызову

Короткая ссылка
Украинский боксёр Василий Ломаченко заявил, что готов к любым вызовам и титульным поединкам.
Ломаченко после победы над Ортисом заявил, что готов к любому вызову
  • Gettyimages.ru

«Вы знаете, что меня мотивирует. Это четыре пояса. Я готов к любому вызову», — приводит слова Ломаченко Boxing Scene.

Бой прошёл в ночь с 29 на 30 октября в Нью-Йорке. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей.

Украинский боксёр одержал 17-ю победу в карьере (11 нокаутом) при двух поражениях. 

Ортис за карьеру на профессиональном ринге провёл 18 поединков, в которых одержал 16 побед и потерпел два поражения.

Ранее блогер Джейк Пол победил бывшего чемпиона UFC Андерсона Силву в боксёрском поединке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить