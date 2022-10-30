Ломаченко после победы над Ортисом заявил, что готов к любому вызову

Украинский боксёр Василий Ломаченко заявил, что готов к любым вызовам и титульным поединкам.

«Вы знаете, что меня мотивирует. Это четыре пояса. Я готов к любому вызову», — приводит слова Ломаченко Boxing Scene.

Бой прошёл в ночь с 29 на 30 октября в Нью-Йорке. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей.

Украинский боксёр одержал 17-ю победу в карьере (11 нокаутом) при двух поражениях.

Ортис за карьеру на профессиональном ринге провёл 18 поединков, в которых одержал 16 побед и потерпел два поражения.

Ранее блогер Джейк Пол победил бывшего чемпиона UFC Андерсона Силву в боксёрском поединке.