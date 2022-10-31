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Экс-хавбек ЦСКА Гришин раскритиковал низкую результативность Головина в «Монако»

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Бывший полузащитник московского ЦСКА Александр Гришин высказался об игре хавбека «Монако» Александра Головина в сезоне-2022/23.
Экс-хавбек ЦСКА Гришин раскритиковал низкую результативность Головина в «Монако»
  • globallookpress.com
  • © Panoramic/Keystone Press Agency

«Если он будет играть каждую игру по 90 минут, то количество передач и голов должно увеличиться. Всё от него зависит», — цитирует Гришина Sport24.

Гришин считает, что экс-футболист ЦСКА должен забивать 15—20 мячей за сезон.

«Наверное, выходить в основном составе «Монако» — уже хорошо. Травмы не мучают, слава богу», — добавил Гришин.

В активе Головина два гола и три результативных паса в 19 матчах во всех турнирах сезона-2022/23. Россиянин вышел на замену в матче 13-го тура Лиги 1 с «Анже» (2:0) и забил один мяч.

Ранее Головин прокомментировал свою игру в матче с «Анже».

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