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Головин: выйти на замену и забить — тоже неплохой вариант

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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал свою игру в матче 13-го тура Лиги 1 с «Анже».
Головин: выйти на замену и забить — тоже неплохой вариант
  • Gettyimages.ru
  • © Jonathan Moscrop

«О том, что начну матч на семейке запасных, знал заранее, это было обговорено. Выйти на замену и забить — тоже очень неплохой вариант», — цитирует Головина Sport24.

Он добавил, что после тяжёлой игры с «Ференцварошем» (1:1) тренерский штаб использовал ротацию состава.

Игра на стадионе «Луи II» завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Филиппа Клемана. Головин отметился голом.

«Монако» с 24 очками находится на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Франции. 

Ранее агент рассказал, почему Головин не попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Анже».

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