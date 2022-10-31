Головин: выйти на замену и забить — тоже неплохой вариант
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«О том, что начну матч на семейке запасных, знал заранее, это было обговорено. Выйти на замену и забить — тоже очень неплохой вариант», — цитирует Головина Sport24.
Он добавил, что после тяжёлой игры с «Ференцварошем» (1:1) тренерский штаб использовал ротацию состава.
Игра на стадионе «Луи II» завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Филиппа Клемана. Головин отметился голом.
«Монако» с 24 очками находится на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Франции.
Ранее агент рассказал, почему Головин не попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Анже».