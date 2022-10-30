Агент рассказал, почему Головин не попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Анже»

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, объяснил, почему российский футболист не попал в стартовый состав «Монако» на матч 13-го тура чемпионата Франции с «Анже».

«Саше, как и ряду других ключевых игроков, главный тренер дал передышку. Поэтому он появился на поле только во втором тайме. Он вышел, усилил игру, забил красивый гол и помог команде завоевать очень важную победу», — цитирует Клюева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что встреча с «Анже» стала 150-й для российского футболиста в составе «Монако».

Игра на стадионе «Луи II» завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Филиппа Клемана. Мячи забили Бреел Эмболо (54-я минута), Александр Головин (70-я).

«Монако» с 24 очками находится на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Анже» с восемью очками располагается на 20-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» на своём поле нанёс поражение «Труа» в матче 13-го тура чемпионата Франции по футболу.