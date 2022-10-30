Узнать больше

Агент рассказал, почему Головин не попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Анже»

Короткая ссылка
Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, объяснил, почему российский футболист не попал в стартовый состав «Монако» на матч 13-го тура чемпионата Франции с «Анже».
Агент рассказал, почему Головин не попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Анже»
  • РИА Новости

«Саше, как и ряду других ключевых игроков, главный тренер дал передышку. Поэтому он появился на поле только во втором тайме. Он вышел, усилил игру, забил красивый гол и помог команде завоевать очень важную победу», — цитирует Клюева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что встреча с «Анже» стала 150-й для российского футболиста в составе «Монако».

Игра на стадионе «Луи II» завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Филиппа Клемана. Мячи забили Бреел Эмболо (54-я минута), Александр Головин (70-я).

«Монако» с 24 очками находится на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Анже» с восемью очками располагается на 20-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» на своём поле нанёс поражение «Труа» в матче 13-го тура чемпионата Франции по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить