Семак установил рекорд «Зенита» по числу побед в чемпионате России

Петербургский «Зенит» в матче 15-го тура чемпионата России по футболу нанёс поражение «Краснодару».

Для Сергея Семака эта победа стала 92-й на посту главного тренера команды из Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба «Зенита».

Для достижения этой отметки Семаку понадобилось 136 матчей.

На втором месте в списке рекордсменов идёт Юрий Морозов. На его счету 91 победа в 237 играх. На третьей строчке расположился Павел Садырин — 76 побед в 182 матчах.

«Зенит» с 39 очками лидирует в чемпионате. Команда Семака не потерпела ни одного поражения в первом круге Российской премьер-лиги (РПЛ). Петербуржцы одержали 12 побед, три матча закончились вничью.

Ранее Семак высказался о возможности работать в иностранном клубе.