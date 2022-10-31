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Семак — о возможности работы в Европе: не думаю, что дорос или перерос какой-то уровень

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возможности работать в иностранном клубе.
Семак — о возможности работы в Европе: не думаю, что дорос или перерос какой-то уровень
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Юрий Сёмин сказал, что я могу уехать в Европу? Не знаю. Не думаю, что дорос или перерос какой-то уровень. Я работаю здесь, в России. Нужно делать максимум из того, что ты можешь», — приводит слова Семака «РБ Спорт».

Он также подчеркнул, что двигаться дальше ему позволяют желание и драйв.

Матч 15-го тура РПЛ в Краснодаре завершился со счётом 1:0 в пользу сине-бело-голубых. Автором единственного забитого мяча стал полузащитник Далер Кузяев (87-я минута, пенальти).

«Зенит» с 39 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» с 24 очками располагается на шестой строчке.

Ранее Семак поделился эмоциями от матча 15-го тура Российской премьер-лиги с «Краснодаром».

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