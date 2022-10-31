Агент Жиго: Самуэль очень привязан к «Спартаку» и Москве

Агент французского защитника «Марселя» Самуэля Жиго Мохаммед Беншенафи допустил, что футболист может вернуться в «Спартак».

«Возможно, однажды Жиго вернётся в «Спартак», потому что Самуэль очень привязан к клубу и Москве. Мы не знаем будущего. Сегодня он очень счастлив в «Марселе», всё идёт очень хорошо», — цитирует Беншенафи Metaratings.ru.

Жиго выступает за французский «Марсель». Защитник перешёл в «Спартак» в 2018 году из «Гента». Француз провёл за красно-белых 110 матчей во всех турнирах, забил десять мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее Франко Камоцци, бывший советник Леонида Федуна в «Спартаке», сообщил, чего не хватает красно-белым для конкуренции с «Зенитом» за чемпионство в Российской премьер-лиге.