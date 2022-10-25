Камоцци рассказал, чего не хватает «Спартаку» для борьбы за чемпионство
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Команда Абаскаля смотрится хорошо, видна умелая работа тренера. Чтобы конкурировать с «Зенитом» и бороться за чемпионство, «Спартаку» нужно купить минимум одного защитника уровня Жиго», — приводит слова Камоцци Sport24.
Он также подчеркнул, что голкипер Александр Селихов своим мастерством помогает обороне красно-белых.
Жиго выступает за французский «Марсель». Защитник перешёл в «Спартак» в 2018 году из «Гента». Француз провёл за красно-белых 110 матчей во всех турнирах, забил десять мячей и отдал пять результативных передач.
Ранее бывший голкипер сборной России и ЦСКА Владимир Габулов оценил игру вратаря Селихова в матче 14-го тура РПЛ с «Химками».