Камоцци рассказал, чего не хватает «Спартаку» для борьбы за чемпионство

Франко Камоцци, бывший советник Леонида Федуна в «Спартаке», сообщил, чего не хватает красно-белым для конкуренции с «Зенитом» за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Команда Абаскаля смотрится хорошо, видна умелая работа тренера. Чтобы конкурировать с «Зенитом» и бороться за чемпионство, «Спартаку» нужно купить минимум одного защитника уровня Жиго», — приводит слова Камоцци Sport24.

Он также подчеркнул, что голкипер Александр Селихов своим мастерством помогает обороне красно-белых.

Жиго выступает за французский «Марсель». Защитник перешёл в «Спартак» в 2018 году из «Гента». Француз провёл за красно-белых 110 матчей во всех турнирах, забил десять мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее бывший голкипер сборной России и ЦСКА Владимир Габулов оценил игру вратаря Селихова в матче 14-го тура РПЛ с «Химками».