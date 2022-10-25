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Камоцци рассказал, чего не хватает «Спартаку» для борьбы за чемпионство

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Франко Камоцци, бывший советник Леонида Федуна в «Спартаке», сообщил, чего не хватает красно-белым для конкуренции с «Зенитом» за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Камоцци рассказал, чего не хватает «Спартаку» для борьбы за чемпионство
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Команда Абаскаля смотрится хорошо, видна умелая работа тренера. Чтобы конкурировать с «Зенитом» и бороться за чемпионство, «Спартаку» нужно купить минимум одного защитника уровня Жиго», — приводит слова Камоцци Sport24.

Он также подчеркнул, что голкипер Александр Селихов своим мастерством помогает обороне красно-белых.

Жиго выступает за французский «Марсель». Защитник перешёл в «Спартак» в 2018 году из «Гента». Француз провёл за красно-белых 110 матчей во всех турнирах, забил десять мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее бывший голкипер сборной России и ЦСКА Владимир Габулов оценил игру вратаря Селихова в матче 14-го тура РПЛ с «Химками».

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