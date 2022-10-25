Узнать больше

Габулов высоко оценил игру Селихова в матче с «Химками»

Короткая ссылка
Бывший голкипер сборной России и ЦСКА Владимир Габулов оценил игру вратаря «Спартака» Александра Селихова в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Химками» (5:0).
Габулов высоко оценил игру Селихова в матче с «Химками»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Отмечу качественную игру Александра. В ряде моментов Александр проявил высший уровень мастерства. На 28-й минуте Селихов, пожалуй, совершил самое красивое спасение всего тура. Магомедов нанёс обводящий удар в направлении дальней «девятки». Но он в лучших традициях вратарской техники, с небольшим переступом, с мощным толчком, дальней рукой навытяжку вытащил этот мяч из-под перекладины», — приводит слова Габулова «Спорт-Экспресс».

По его словам, вратарь уровня РПЛ обязан справляться с такими ударами.

«На 51-й минуте Руденко бил из-под защитника с левой ноги в дальний угол, низом. Александр опять сработал навытяжку, всё сделал своевременно, из хорошей стойки. Были ещё удары под перекладину со средней-дальней дистанции Глушакова и Гулиева», — сказал он.

В нынешнем сезоне 28-летний россиянин принял участие в 13 матчах за красно-белых во всех турнирах, в которых пропустил 17 мячей и четыре раза сыграл на ноль. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

После 14 туров РПЛ «Спартак» набрал 29 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Химки» с девятью очками располагается на 15-й строчке.

Ранее Муфтий Подмосковья прокомментировал приглашение священника в «Химки» после 13 поражений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить