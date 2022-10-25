Габулов высоко оценил игру Селихова в матче с «Химками»

Бывший голкипер сборной России и ЦСКА Владимир Габулов оценил игру вратаря «Спартака» Александра Селихова в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Химками» (5:0).

«Отмечу качественную игру Александра. В ряде моментов Александр проявил высший уровень мастерства. На 28-й минуте Селихов, пожалуй, совершил самое красивое спасение всего тура. Магомедов нанёс обводящий удар в направлении дальней «девятки». Но он в лучших традициях вратарской техники, с небольшим переступом, с мощным толчком, дальней рукой навытяжку вытащил этот мяч из-под перекладины», — приводит слова Габулова «Спорт-Экспресс».

По его словам, вратарь уровня РПЛ обязан справляться с такими ударами.

«На 51-й минуте Руденко бил из-под защитника с левой ноги в дальний угол, низом. Александр опять сработал навытяжку, всё сделал своевременно, из хорошей стойки. Были ещё удары под перекладину со средней-дальней дистанции Глушакова и Гулиева», — сказал он.

В нынешнем сезоне 28-летний россиянин принял участие в 13 матчах за красно-белых во всех турнирах, в которых пропустил 17 мячей и четыре раза сыграл на ноль. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

После 14 туров РПЛ «Спартак» набрал 29 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Химки» с девятью очками располагается на 15-й строчке.

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