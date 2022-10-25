Узнать больше

Муфтий Подмосковья прокомментировал приглашение священника в «Химки» после 13 поражений

Короткая ссылка
Муфтий Московской области Рушан Аббясов прокомментировал информацию о приглашении священника «Химками».
Муфтий Подмосковья прокомментировал приглашение священника в «Химки» после 13 поражений
  • РИА Новости

«Можно позвать батюшку, муллу, раввина для освящения поля или раздевалок футбольного клуба. Однако религиозные деятели вместо футболистов мяч гонять не будут. В России есть хорошая пословица «на Бога надейся, а сам не плошай», — приводит слова Аббясова РИА Новости.

По информации СМИ, подмосковный клуб после 13 поражений подряд позвал священника, который посетил поле и раздевалки.

В матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» в гостях уступили «Спартаку» (0:5). 

«Спартак» с 29 очками вышел на чистое второе место в турнирной таблице. «Химки» с девятью очками занимают 15-ю позицию. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» (33).

Ранее вратарь «Химок» Антон Митрюшкин поделился мнением, что неудачные выступления команды связаны с перестройкой и изменением стиля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить