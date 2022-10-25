Муфтий Подмосковья прокомментировал приглашение священника в «Химки» после 13 поражений

Муфтий Московской области Рушан Аббясов прокомментировал информацию о приглашении священника «Химками».

«Можно позвать батюшку, муллу, раввина для освящения поля или раздевалок футбольного клуба. Однако религиозные деятели вместо футболистов мяч гонять не будут. В России есть хорошая пословица «на Бога надейся, а сам не плошай», — приводит слова Аббясова РИА Новости.

По информации СМИ, подмосковный клуб после 13 поражений подряд позвал священника, который посетил поле и раздевалки.

В матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» в гостях уступили «Спартаку» (0:5).

«Спартак» с 29 очками вышел на чистое второе место в турнирной таблице. «Химки» с девятью очками занимают 15-ю позицию. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» (33).

Ранее вратарь «Химок» Антон Митрюшкин поделился мнением, что неудачные выступления команды связаны с перестройкой и изменением стиля.