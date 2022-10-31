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Зиньковский: Промес — легенда «Спартака»

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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский заявил, что считает нападающего красно-белых Квинси Промеса легендой клуба.

«Квинси Промес — легенда «Спартака». Столько делает для команды, ещё и забивает. Если не ошибаюсь, скоро должен быть в пятёрке лучших бомбардиров клуба за всё время», — цитирует Зиньковского «Чемпионат».

Голландский полузащитник с 12 мячами вышел в единоличные лидеры гонки бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ). Также Промес сократил отставание от Егора Титова до десяти мячей по общему количеству за «Спартак». На счету голландца 96 мячей.

Ранее Зобнин поделился эмоциями от матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Торпедо».

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