Юран: печально смотреть на то, что происходит с «Химками»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран заявил, что ему печально смотреть на то, что происходит с подмосковным клубом.

«Честно говоря, не хотел бы комментировать происходящее в «Химках». Уже столько было сказано на эту тему. Скажу лишь, что печально смотреть на всё это», — цитирует Юрана РИА Новости.

Напомним, что в 15-м туре РПЛ «Динамо» разгромило «Химки» со счётом 6:1.

Главный арбитр игры Ян Бобровский после первого тайма показал Спартаку Гогниеву жёлтую, а затем и красную карточку за крики в сторону уходящего в подтрибунное помещение судьи.

«Химки» с девятью очками занимают 15-е место в турнирной таблице.

Ранее в «Химках» выступили с заявлением относительно поведения Гогниева в матче с «Динамо».