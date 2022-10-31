Канчельскис: Талалаев — сказочник, который рассказывает сказки всей России
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«Талалаев — сказочник, который рассказывает сказки всей стране. Какой идиот может пригласить человека, который работает в каком-то клубе, а потом рассказывает, как другим командам нужно играть?» — цитирует Канчельскиса Metaratings.
Напомним, что 13 октября «Торпедо» объявило о назначении 50-летнего специалиста главным тренером.
«Торпедо» с шестью очками располагается на 16-м месте в турнирной таблице РПЛ.
11 сентября наставник покинул пост главного тренера «Ахмата».
Ранее Талалаев рассказал после поражения от «Спартака», что остался доволен игроками «Торпедо».