Канчельскис: Талалаев — сказочник, который рассказывает сказки всей России

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказал своё мнение о главном тренере «Торпедо» Андрее Талалаеве.

«Талалаев — сказочник, который рассказывает сказки всей стране. Какой идиот может пригласить человека, который работает в каком-то клубе, а потом рассказывает, как другим командам нужно играть?» — цитирует Канчельскиса Metaratings.

Напомним, что 13 октября «Торпедо» объявило о назначении 50-летнего специалиста главным тренером.

«Торпедо» с шестью очками располагается на 16-м месте в турнирной таблице РПЛ.

11 сентября наставник покинул пост главного тренера «Ахмата».

Ранее Талалаев рассказал после поражения от «Спартака», что остался доволен игроками «Торпедо».