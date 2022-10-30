Талалаев рассказал после поражения от «Спартака», что остался доволен игроками «Торпедо»

Главный тренер московского «Торпедо» Андрей Талалаев поделился эмоциями от матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».

«Спартак» с победой. Первые 15 минут играли, как планировали, потом отдали инициативу. После пропущенного мяча приходилось раскрываться. Доволен ребятами, похвалил их после матча. Качество игры улучшается», — цитирует Талалаева «Чемпионат».

Игра на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу красно-белых. Единственный мяч забил Квинси Промес на 50-й минуте.

«Спартак» с 32 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Торпедо» с шестью очками располагается на 16-м месте.

Ранее Андрей Федун, брат бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал возможные изменения в составе совета директоров столичного клуба.