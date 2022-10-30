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Андрей Федун заявил, что не намерен входить в совет директоров «Спартака»

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Андрей Федун, брат бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал возможные изменения в составе совета директоров столичного клуба.
Андрей Федун заявил, что не намерен входить в совет директоров «Спартака»
  • РИА Новости

«Почему я должен входить в совет директоров? ЛУКОЙЛ — совсем другая организация. Разговаривал ли я с Матыцыным? Нет», — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

26 сентября первый вице-президент ЛУКОЙЛа Александр Матыцын возглавил совет директоров красно-белых. В этот же день было объявлено о назначении Пола Эшуорта спортивным директором клуба.

22 августа Леонид Федун покинул должность президента московского клуба. Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена». За время его управления клуб становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Ранее бывший руководитель «Локомотива» и «Ростова» Юрий Белоус высказался по поводу назначения Эшуорта на пост спортивного директора «Спартака».

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