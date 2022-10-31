Радулов рассказал о своём будущем в «Ак Барсе»

Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов рассказал о своём будущем в команде после выведения из основного состава.

«Я тренируюсь, готовлюсь в штатном режиме. Дальше — как клуб решит, как клуб захочет. Я работал в полную силу и продолжаю это делать независимо от ситуации», — цитирует Радулова «Чемпионат».

Напомним, что игрок был выведен из основного состава перед матчем с «Нефтехимиком». Главный тренер казанцев Олег Знарок не объяснил причин этого решения, но отметил, что в команде больше не осталось неприкасаемых.

Ранее Радулов прокомментировал свой вывод из состава «Ак Барса».