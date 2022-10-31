Узнать больше

Радулов прокомментировал свой вывод из состава «Ак Барса»

Короткая ссылка
Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов рассказал о своём выводе из состава казанского клуба.
Радулов прокомментировал свой вывод из состава «Ак Барса»
  • AP

«Мне чуть-чуть непонятно, когда говорят, что нет неприкасаемых, когда команда проигрывает десять матчей и не происходит никаких перестановок, а потом вдруг меня убирают», — цитирует Радулова «Чемпионат».

При этом он отметил, что уважает решение тренера. Он также рассказал, что не было никаких предпосылок к выводу его из состава.

Напомним, что Радулов был выведен из основного состава перед матчем с «Нефтехимиком», сообщил главный тренер казанцев Олег Знарок. Наставник не объяснил причин своего решения, но отметил, что в команде больше не осталось неприкасаемых. 

Ранее Олег Знарок сообщил, что Радулов может сыграть в матче КХЛ с ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить