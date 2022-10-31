Радулов прокомментировал свой вывод из состава «Ак Барса»

Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов рассказал о своём выводе из состава казанского клуба.

«Мне чуть-чуть непонятно, когда говорят, что нет неприкасаемых, когда команда проигрывает десять матчей и не происходит никаких перестановок, а потом вдруг меня убирают», — цитирует Радулова «Чемпионат».

При этом он отметил, что уважает решение тренера. Он также рассказал, что не было никаких предпосылок к выводу его из состава.

Напомним, что Радулов был выведен из основного состава перед матчем с «Нефтехимиком», сообщил главный тренер казанцев Олег Знарок. Наставник не объяснил причин своего решения, но отметил, что в команде больше не осталось неприкасаемых.

Ранее Олег Знарок сообщил, что Радулов может сыграть в матче КХЛ с ЦСКА.