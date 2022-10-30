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Знарок: Радулов может сыграть в матче КХЛ с ЦСКА

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Главный тренер казанского «Ак Барса» Олег Знарок прояснил ситуацию с нападающим Александром Радуловым.
Знарок: Радулов может сыграть в матче КХЛ с ЦСКА
  • Gettyimages.ru

«Пока только эта игра закончилась. Думаете, я уже план на ЦСКА составил? Вполне возможно, вернём в состав. Мы дали ему отдохнуть сегодня. Он профессионал», — цитирует Знарка РИА Новости.

Радулов был выведен из состава решением тренерского штаба. «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обыграл «Нефтехимика» со счётом 5:2. Команда из столицы Татарстана 1 ноября примет столичный ЦСКА.

Ранее Анна Бокий, жена нападающего «Ак Барса» Александра Радулова, высказалась о выводе своего мужа из основного состава казанского клуба.

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